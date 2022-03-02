Депутат Фёдоров указал на попытки США исказить итоги Второй мировой войны
Комментируя проводимую на Украине "Операцию Z", парламентарий отметил, что таким образом Россия восстанавливает своё Отечество. Эксперт не сомневается, что правда будет за Москвой.
США сейчас всеми силами пытаются исказить итоги Второй мировой войны и легализовать исход так называемой холодной войны. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, комментируя воинственную риторику американских политиков об "Операции Z", проводимой Москвой на Украине.
"Я считаю, что это планетарный конфликт — противостояние с Соединёнными Штатами Америки. США пытаются поменять итоги Второй мировой войны и легализовать итоги так называемой холодной войны. Россия же восстанавливает своё Отечество. Естественно, Россия в этом конфликте победит", — цитирует газета "Петербургский дневник" парламентария.
Ранее лидер Штатов Джо Байден сообщил, что силы США не участвовали и не будут участвовать в конфликте на Украине. При этом он отметил, что Вашингтон перебрасывает войска в Европу для защиты союзников по НАТО.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / Таисия Воронцова