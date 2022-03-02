Депутат Фёдоров указал на попытки США исказить итоги Второй мировой войны

Комментируя проводимую на Украине "Операцию Z", парламентарий отметил, что таким образом Россия восстанавливает своё Отечество. Эксперт не сомневается, что правда будет за Москвой.

США сейчас всеми силами пытаются исказить итоги Второй мировой войны и легализовать исход так называемой холодной войны. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, комментируя воинственную риторику американских политиков об "Операции Z", проводимой Москвой на Украине.

"Я считаю, что это планетарный конфликт — противостояние с Соединёнными Штатами Америки. США пытаются поменять итоги Второй мировой войны и легализовать итоги так называемой холодной войны. Россия же восстанавливает своё Отечество. Естественно, Россия в этом конфликте победит", — цитирует газета "Петербургский дневник" парламентария.