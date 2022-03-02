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2 марта, 15:04
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ASOS прекратил доставку товаров в Россию

Причины такого решения не сообщаются, пользователям предлагают следить за страницей с информацией, чтобы оставаться в курсе любых изменений.

Британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS приостановил доставку товаров в Россию. Об этом говорится на официальном русскоязычном сайте ретейлера.

"Приносим свои извинения, в связи с текущей ситуацией мы пока не можем обрабатывать заказы с доставкой в Россию", — говорится в сообщении.

При попытке же оформить заказ с доставкой на территорию РФ покупатели получают уведомление: "К сожалению, мы не можем доставить заказ из ASOS в Россию". Причины такого решения не сообщаются, пользователям предлагают следить за страницей с информацией, чтобы оставаться в курсе любых изменений.

Apple прекратила продажи техники в официальном онлайн-магазине в России

Apple прекратила продажи техники в официальном онлайн-магазине в России

Напомним, поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Shutterstock

Григорий Воронцов

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