ASOS прекратил доставку товаров в Россию

Британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS приостановил доставку товаров в Россию. Об этом говорится на официальном русскоязычном сайте ретейлера.

"Приносим свои извинения, в связи с текущей ситуацией мы пока не можем обрабатывать заказы с доставкой в Россию", — говорится в сообщении.

При попытке же оформить заказ с доставкой на территорию РФ покупатели получают уведомление: "К сожалению, мы не можем доставить заказ из ASOS в Россию". Причины такого решения не сообщаются, пользователям предлагают следить за страницей с информацией, чтобы оставаться в курсе любых изменений.