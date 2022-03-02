Главред "Дождя" Дзядко временно покинет Россию после блокировки телеканала

Главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко подтвердил информацию о своём отъезде из России в связи с блокировкой канала. Такое решение было принято из соображений безопасности, написал он в своём телеграм-канале.

"Я действительно принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение принял ряд сотрудников редакции. После незаконной блокировки сайта "Дождя", аккаунтов "Дождя" в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой", — заявил журналист.

Он добавил, что сотрудники готовы обжаловать все принятые в отношении редакции решения и продолжить свою работу, частично удалённо, однако "вещание из другой страны не планируется". По словам Дзядко, оснований для блокировки канала не было.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что пропаганда в эфирах "Эха Москвы" и "Дождя" оправдывает действия противников РФ. По его словам, журналист Дмитрий Гордон оскорблял российскую власть и говорил о ненависти к РФ, а замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявляла о поддержке выступающих против спецоперации россиян и призывала Путина к ответу.