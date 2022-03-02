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2 марта, 15:10
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Главред "Дождя" Дзядко временно покинет Россию после блокировки телеканала

Он сообщил, что его коллеги готовы обжаловать принятые в отношении редакции решения и продолжить работу, частично удалённо. Тем не менее вещание из другой страны не планируется.

<p>Тихон Дзядко. Обложка © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pip_ICBVt04" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / Телеканал "Дождь</a>"</p>

Тихон Дзядко. Обложка © YouTube / Телеканал "Дождь"

Главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко подтвердил информацию о своём отъезде из России в связи с блокировкой канала. Такое решение было принято из соображений безопасности, написал он в своём телеграм-канале.

"Я действительно принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение принял ряд сотрудников редакции. После незаконной блокировки сайта "Дождя", аккаунтов "Дождя" в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой", — заявил журналист.

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"

Он добавил, что сотрудники готовы обжаловать все принятые в отношении редакции решения и продолжить свою работу, частично удалённо, однако "вещание из другой страны не планируется". По словам Дзядко, оснований для блокировки канала не было.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что пропаганда в эфирах "Эха Москвы" и "Дождя" оправдывает действия противников РФ. По его словам, журналист Дмитрий Гордон оскорблял российскую власть и говорил о ненависти к РФ, а замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявляла о поддержке выступающих против спецоперации россиян и призывала Путина к ответу.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Ирина Мусина

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