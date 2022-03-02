"Не понимаю, почему должны страдать спортсмены": Дзюба заявил, что гордится быть русским
Он также заметил, что в последние дни наблюдает очень много "грязи и желчи" в Сети.
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба в своём инстаграме заявил, что гордится тем, что он русский, и поделился мнением о дискриминации российских спортсменов на международной арене.
"Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены. Я против двойных стандартов. Почему одним можно всё, а на нас вешают всех собак. Почему всегда все кричали про спорт вне политики, но при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается?" — написал футболист.
Он также рассказал, что в связи с событиями на Украине в последние дни он наблюдает очень много "грязи и желчи" в Сети.
Ранее Лайф сообщал, что на фоне проведения "Операции Z" на Украине целый ряд спортивных организаций отстранили от международных соревнований российских атлетов. Такое решение вынесли в МОК, FIFA, IIHF, Международном союзе биатлонистов, лыжного спорта, World Athletics и других организациях.
Артём Дзюба. Обложка © РФС / Михаил Шапаев