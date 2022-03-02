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2 марта, 16:12

Врач Зайцев: Шум в ушах может оказаться симптомом рака

Специалист отметил, что такие неприятные ощущения могут возникать при переутомлении и повышении артериального давления. Однако, чтобы знать точную причину, стоит проконсультироваться с врачом.

Шум в ушах может оказаться одним из симптомов рака головного мозга. Об этом рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Ura.ru.

"Причины появления шума в ушах могут быть разные. Это может быть одним из симптомов онкологии головного мозга и внутреннего уха. Также шум может относиться к явлению сенсоневральной тугоухости, когда нарушается питание слухового нерва", — уточнил специалист.

Отоларинголог добавил, что такие неприятные ощущения могут возникать при повышении артериального давления и переутомлении.

"Если проснулись, в ушах шумит, а также на протяжении дня и ночью не отпускает, значит, сходить на приём к доктору просто необходимо, потому что ничем хорошим это может не закончиться", — резюмировал эксперт.

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Обложка © Pexels

Никита Осипов

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