Врач Зайцев: Шум в ушах может оказаться симптомом рака
Специалист отметил, что такие неприятные ощущения могут возникать при переутомлении и повышении артериального давления. Однако, чтобы знать точную причину, стоит проконсультироваться с врачом.
Шум в ушах может оказаться одним из симптомов рака головного мозга. Об этом рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Ura.ru.
"Причины появления шума в ушах могут быть разные. Это может быть одним из симптомов онкологии головного мозга и внутреннего уха. Также шум может относиться к явлению сенсоневральной тугоухости, когда нарушается питание слухового нерва", — уточнил специалист.
Отоларинголог добавил, что такие неприятные ощущения могут возникать при повышении артериального давления и переутомлении.
"Если проснулись, в ушах шумит, а также на протяжении дня и ночью не отпускает, значит, сходить на приём к доктору просто необходимо, потому что ничем хорошим это может не закончиться", — резюмировал эксперт.
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