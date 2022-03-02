"Рынок большой и интересный": Депутат Горелкин спрогнозировал возвращение Apple в Россию

Парламентарий считает, что возврата продаж гаджетов компании в РФ стоит ждать после завершения военной операции в Донбассе.

Благодаря большому и перспективному рынку в РФ компания Apple рано или поздно вернётся в страну. Об этом в беседе "Газетой.ru" заявил замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Наш рынок большой и интересный, выручка Apple больше 270 миллиардов рублей по тому году. Железные занавесы, в том числе и с точки зрения технологий и гаджетов, сегодня невозможны, в современной цифровой среде они не работают", — сказал он.

Горелкин отметил, что компания лишь временно приостановила продажи в России в связи с эскалацией конфликта на Украине. Он добавил, что Apple, как и другие американские платформы, находится под колоссальным давлением американских властей.

"Поверьте мне, сама компания Apple не рада этому решению. Они просто находятся под очень тяжёлым прессом и давлением, и я знаю, что от них требовали большего, но они на это не пошли", — объяснил он.

Депутат спрогнозировал возврат продаж гаджетов компании после завершения военной операции в Донбассе. Также Горелкин заверил, что не стоит ждать дистанционного отключения устройств, ведь от этого Apple понесёт имиджевые потери.

"Если бы они этого хотели, они бы давно это сделали. Но я уверен, что они этого не сделают. Поскольку это пятно такое на всю компанию. Не говоря о том, что это уголовное преступление", — заключил он.