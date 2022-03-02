Российская диаспора в Бейруте поддержала "Операцию Z" на Украине

Также в мирной акции приняли участие граждане Ливана, которые не смогли стоять в стороне. Как отметил один из участников, РФ никогда не занималась "оккупацией" других стран, а, напротив, защищала их.

Ливанский митинг в поддержку "Операции Z" на Украине. Видео © Telegram / SHOT

Представители российской диаспоры в Бейруте и ливанские граждане провели митинг в поддержку "Операции Z" на Украине у Посольства РФ. Участники пришли на акцию с российскими флагами и плакатами с надписями "Мы против фашистов и агрессии НАТО", "Россия, Ливан с тобой", "Россия всегда за свободу" и другими.

"Мы пришли сюда, чтобы высказать свою позицию. Мы все гордимся президентом и армией России. Россия никогда не начинала войну", — рассказала одна из участниц акции.

В Бейруте прошёл митинг в поддержку "Операции Z" на Украине. Фото © Telegram / SHOT

Как отметил другой участник митинга, Россия никогда не занималась "оккупацией" других стран, а, напротив, защищала многие из них.