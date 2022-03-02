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2 марта, 15:47

Российская диаспора в Бейруте поддержала "Операцию Z" на Украине

Также в мирной акции приняли участие граждане Ливана, которые не смогли стоять в стороне. Как отметил один из участников, РФ никогда не занималась "оккупацией" других стран, а, напротив, защищала их.

Ливанский митинг в поддержку "Операции Z" на Украине. Видео © Telegram / SHOT

Представители российской диаспоры в Бейруте и ливанские граждане провели митинг в поддержку "Операции Z" на Украине у Посольства РФ. Участники пришли на акцию с российскими флагами и плакатами с надписями "Мы против фашистов и агрессии НАТО", "Россия, Ливан с тобой", "Россия всегда за свободу" и другими.

"Мы пришли сюда, чтобы высказать свою позицию. Мы все гордимся президентом и армией России. Россия никогда не начинала войну", — рассказала одна из участниц акции.

В Бейруте прошёл митинг в поддержку "Операции Z" на Украине. Фото © Telegram / SHOT

В Бейруте прошёл митинг в поддержку "Операции Z" на Украине. Фото © Telegram / SHOT

Какие страны Ближнего Востока поддержали Россию в "Операции Z" на Украине

Какие страны Ближнего Востока поддержали Россию в "Операции Z" на Украине

Как отметил другой участник митинга, Россия никогда не занималась "оккупацией" других стран, а, напротив, защищала многие из них.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные исследования, согласно которым решение о проведении "Операции Z" поддерживает почти 70% россиян. Против военных действий высказался каждый пятый участник опроса.


Актёр Панкратов-Чёрный поддержал российскую "Операцию Z": Мы не могли поступить иначе

Актёр Панкратов-Чёрный поддержал российскую "Операцию Z": Мы не могли поступить иначе

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Кадр из видео © Telegram / SHOT

Наталья Исакова

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