Депутат Майданов назвал выдворение российских артистов на Западе "выстрелом себе в ногу"
Так он прокомментировал разрыв контрактов с Нетребко и Гергиевым. При этом зампредседателя Комитета Госдумы по культуре подчеркнул, что вскоре "коллективный Запад возьмётся за ум".
Разрыв контрактов странами Запада с оперной певицей Анной Нетребко, дирижёром Валерием Гергиевым и другими российскими деятелями культуры является "выстрелом себе в ногу". Об этом в беседе с "Парламентской газетой" рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по культуре Денис Майданов.
"Наши мастера работают по всему миру, приглашены в различные мировые культурные сообщества не просто так, а потому, что они их украшают, обогащают своим талантом, опытом, мастерством. И то, что сейчас происходит, это с их стороны выстрел себе в ногу", — сказал он.
По словам Майданова, это только навредит западной культуре. Он добавил, что для потерявших за границей работу артистов открыты все фестивали, конкурсы на родине, страна готова к любым их инициативам, для них всегда найдётся много работы в России. Возможно, они смогут организовать занятия с российской молодёжью, предполагает депутат.
"Они будут очень рады, если у таких великих мастеров появится время, чтобы взять какой-то курс, вести мастер-классы. Это лишь малая толика того, что они могут сделать для страны, а страна — для них", — отметил Майданов.
При этом зампредседателя Комитета Государственной думы по культуре подчеркнул, что вскоре "коллективный Запад возьмётся за ум", ведь санкции и отмены различных концертов и выступлений на территории России бьют по их карману не меньше. По его мнению, ряд западных сфер не способен выдержать рестрикции дольше трёх месяцев.
"Они вынуждены будут их отменить, чтобы перестать нести потери. Не вижу никаких потерь для нас, если к нам перестанут ездить иностранные артисты. Всё, что сейчас происходит, — это только на руку нашей стране во всех сферах, в том числе и в творческой", — заключил депутат.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Так, Евросоюз уже отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в "Официальном журнале ЕС", а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц.
Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей