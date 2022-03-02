Депутат Майданов назвал выдворение российских артистов на Западе "выстрелом себе в ногу"

Так он прокомментировал разрыв контрактов с Нетребко и Гергиевым. При этом зампредседателя Комитета Госдумы по культуре подчеркнул, что вскоре "коллективный Запад возьмётся за ум".

Разрыв контрактов странами Запада с оперной певицей Анной Нетребко, дирижёром Валерием Гергиевым и другими российскими деятелями культуры является "выстрелом себе в ногу". Об этом в беседе с "Парламентской газетой" рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по культуре Денис Майданов.

"Наши мастера работают по всему миру, приглашены в различные мировые культурные сообщества не просто так, а потому, что они их украшают, обогащают своим талантом, опытом, мастерством. И то, что сейчас происходит, это с их стороны выстрел себе в ногу", — сказал он.

По словам Майданова, это только навредит западной культуре. Он добавил, что для потерявших за границей работу артистов открыты все фестивали, конкурсы на родине, страна готова к любым их инициативам, для них всегда найдётся много работы в России. Возможно, они смогут организовать занятия с российской молодёжью, предполагает депутат.

"Они будут очень рады, если у таких великих мастеров появится время, чтобы взять какой-то курс, вести мастер-классы. Это лишь малая толика того, что они могут сделать для страны, а страна — для них", — отметил Майданов.

При этом зампредседателя Комитета Государственной думы по культуре подчеркнул, что вскоре "коллективный Запад возьмётся за ум", ведь санкции и отмены различных концертов и выступлений на территории России бьют по их карману не меньше. По его мнению, ряд западных сфер не способен выдержать рестрикции дольше трёх месяцев.