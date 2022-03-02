Бывший военный врач Абдин: Стресс от новостей помогает бороться с коронавирусом

Специалист считает, что переживания усиливают организм, поэтому снижается шанс заразиться. Однако с таким мнением согласны не все.

Тревожные новости о ситуации на Украине и введении санкций могут иметь положительное свойство. Из-за того что в кровь выплёскиваются особые "стрессовые" гормоны, организм человека становится более устойчивым к заражению разными болезнями, в частности коронавирусом. Об этом в беседе с порталом kp.ru рассказал бывший военный врач, член Общественного совета при губернаторе Санкт-Петербурга Александр Абдин.

"Кортизол, который усиленно вырабатывается в человеческом организме во время каких-то серьёзных стрессовых ситуаций, — это наш естественный, скажем так, "гормон мобилизации". Он переводит все наши внутренние системы в высокий тонус. И в том числе стимулирует иммунитет", — объясняет эксперт.

По словам Абдина, у людей это проявляется по-разному: одни не заболевают в принципе, а другие могут переболеть в лёгкой или бессимптомной форме. Говоря о риске того, что человеческий организм станет более уязвимым для инфекций при дефиците внутренних ресурсов, он отметил, что для этого нужен стресс, испытываемый несколько месяцев или лет.

Однако с таким взглядом не согласна специалист по вирусным инфекциям, научный сотрудник НИИ гриппа имени Смородинцева Оксана Станевич, которая опирается на теорию стресса канадского патолога и эндокринолога Ганса Селье.

"В соответствии с ней при длительном стрессе — более двух недель — наступает истощение иммунной системы и способность человеческого организма противостоять тем же инфекционным заболеваниям снижается. Это связано с большой нагрузкой на надпочечники, а в связке с ними — и на другие наши органы и системы", — отметила Станевич.

По её словам, речь идёт не о долгосрочном, а о краткосрочном стрессе, но эта теория не доказана.