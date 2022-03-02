Депутат Никонов: Байден неслучайно перепутал украинцев с иранцами

По словам российского парламентария, в этом на самом деле и заключается рабочая стратегия США — превратить Украину в "Афганистан для России". Ну или любую из ближневосточных стран — Байдену неважно.

Президент США Джозеф Байден спутал Украину и Иран, доказав, что для него эти страны всего лишь инструменты внешней политики. Такое мнение озвучил в своём telegram-канале первый замглавы Комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя нашумевшее выступление 79-летнего политика.

"Человек, претендующий на управление всем миром, допускает такие оговорки. Неслучайно, на мой взгляд. Для Байдена что Иран, что Афганистан, что Украина — никакой разницы", — рассуждает парламентарий.