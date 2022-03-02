Депутат Никонов: Байден неслучайно перепутал украинцев с иранцами
По словам российского парламентария, в этом на самом деле и заключается рабочая стратегия США — превратить Украину в "Афганистан для России". Ну или любую из ближневосточных стран — Байдену неважно.
Президент США Джозеф Байден спутал Украину и Иран, доказав, что для него эти страны всего лишь инструменты внешней политики. Такое мнение озвучил в своём telegram-канале первый замглавы Комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя нашумевшее выступление 79-летнего политика.
"Человек, претендующий на управление всем миром, допускает такие оговорки. Неслучайно, на мой взгляд. Для Байдена что Иран, что Афганистан, что Украина — никакой разницы", — рассуждает парламентарий.
Он добавил, что главная американская стратегия — превратить Украину в "Афганистан для России", и этого не отрицают даже западные аналитики. А о том, чтобы сделать Украину свободным и благополучным государством, не думает никто, уверен Никонов.
Лайф уже неоднократно рассказывал, что Джо Байден часто попадает в неловкие ситуации. Однажды американский лидер перепутал внучку со своим умершим сыном, а также оговорился и заявил, что любит детей "больше, чем людей". Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он даже перепутал экс-лидеров страны Барака Обаму и Дональда Трампа. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище Джо Деменцио.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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