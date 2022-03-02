Опрос показал, сколько петербуржцев пекут блины на Масленицу
Согласно результатам, 12% жителей Северной столицы никак не отмечает народный праздник, а 11% принимают участие в массовых гуляниях.
68% жителей Санкт-Петербурга пекут блины на Масленицу. Об этом говорится в данных опроса газеты "Петербургский дневник" и портала "Единой карты петербуржца".
Отмечается, что анкетирование помогло выяснить, насколько значим для современных горожан народный традиционный праздник проводов зимы. Так, 12% вообще никак не отмечают его, а 11% опрошенных принимают участие в массовых гуляниях. Торжественно сжигают чучело Масленицы лишь 5% респондентов.
Ранее Лайф писал о лайфхаках, которые используют шеф-повара при приготовлении блинов. Так, тесто на блюдо готовится из равных частей муки, молока и яиц. Предпочтительнее использовать 100 граммов муки, 300 миллилитров молока и два больших яйца. Специалисты отмечают, что печь блины нужно на среднем огне.
Напомним, в 2022 году Масленая неделя началась 28 февраля. На воскресенье, 6 марта, выпало Прощёное воскресенье — последний день перед Великим постом.
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