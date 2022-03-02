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2 марта, 15:23

"Никаких попыток не было": В "Динамо" заявили, что Шварц продолжит тренировать команду

Ранее стало известно, что Федерация футбола Германии давит на немецкого специалиста и требует от него покинуть Россию.

Немецкий тренер Сандро Шварц продолжит тренировать московское "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба.

"Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет. Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определённому тренерским штабом тренировочному плану", — заявили в "Динамо".

В среду появилась информация, что Федерация футбола Германии давит на Шварца и требует от него уехать из России. При этом сообщалось, что сам наставник не хочет покидать клуб и надеется продолжить работу.

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Ранее Лайф передавал, что сразу два немецких тренера ушли из клубов РПЛ. Сначала Маркус Гисдоль оставил пост наставника "Локомотива", а немногим позже свои отношения с "Краснодаром" прекратил Даниель Фарке.

Обложка © ФК "Динамо"

Роман Фейгин

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