"Никаких попыток не было": В "Динамо" заявили, что Шварц продолжит тренировать команду

Немецкий тренер Сандро Шварц продолжит тренировать московское "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба.

"Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет. Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определённому тренерским штабом тренировочному плану", — заявили в "Динамо".

В среду появилась информация, что Федерация футбола Германии давит на Шварца и требует от него уехать из России. При этом сообщалось, что сам наставник не хочет покидать клуб и надеется продолжить работу.