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2 марта, 15:25

Эксперт Хилькевич: Возвращение эпохи китайских рынков вряд ли возможно, но КНР нам поможет

Специалист отметил, что если 30 лет назад люди закупались азиатскими товарами на рынке, то сейчас активнее будут пользоваться онлайн-магазинами.

Россиянам стоит обратить внимание на одежду китайских производителей. Об этом сообщил международный аналитик, соучредитель Национальной академии индустрии моды Александр Хилькевич в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Ничего экстренного с одеждой не случится. Здесь Китай нам, конечно же, поможет. Нужно вспоминать такие же сложные времена — 90-е годы, когда в стране ничего не производилось. При этом страна дружно пошла на китайские рынки, где прекрасные российско-китайские челноки предложили доступную по ценам, довольно-таки неплохую одежду, благодаря чему голым никто не ходил", — отметил специалист.

Он отметил, что сейчас люди "пойдут" за покупками в известные интернет-магазины, которые удовлетворят потребности пользователей. Хилькевич добавил, что китайские вещи по высокой цене не отличаются по качеству от российских.

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Обложка © Pixabay

Никита Осипов
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