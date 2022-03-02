Эксперт Хилькевич: Возвращение эпохи китайских рынков вряд ли возможно, но КНР нам поможет
Специалист отметил, что если 30 лет назад люди закупались азиатскими товарами на рынке, то сейчас активнее будут пользоваться онлайн-магазинами.
Россиянам стоит обратить внимание на одежду китайских производителей. Об этом сообщил международный аналитик, соучредитель Национальной академии индустрии моды Александр Хилькевич в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Ничего экстренного с одеждой не случится. Здесь Китай нам, конечно же, поможет. Нужно вспоминать такие же сложные времена — 90-е годы, когда в стране ничего не производилось. При этом страна дружно пошла на китайские рынки, где прекрасные российско-китайские челноки предложили доступную по ценам, довольно-таки неплохую одежду, благодаря чему голым никто не ходил", — отметил специалист.
Он отметил, что сейчас люди "пойдут" за покупками в известные интернет-магазины, которые удовлетворят потребности пользователей. Хилькевич добавил, что китайские вещи по высокой цене не отличаются по качеству от российских.
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