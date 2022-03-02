Эксперт Хилькевич: Возвращение эпохи китайских рынков вряд ли возможно, но КНР нам поможет

Россиянам стоит обратить внимание на одежду китайских производителей. Об этом сообщил международный аналитик, соучредитель Национальной академии индустрии моды Александр Хилькевич в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Ничего экстренного с одеждой не случится. Здесь Китай нам, конечно же, поможет. Нужно вспоминать такие же сложные времена — 90-е годы, когда в стране ничего не производилось. При этом страна дружно пошла на китайские рынки, где прекрасные российско-китайские челноки предложили доступную по ценам, довольно-таки неплохую одежду, благодаря чему голым никто не ходил", — отметил специалист.

Он отметил, что сейчас люди "пойдут" за покупками в известные интернет-магазины, которые удовлетворят потребности пользователей. Хилькевич добавил, что китайские вещи по высокой цене не отличаются по качеству от российских.