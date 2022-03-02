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Опубликовано 2 марта 2022, 15:30

США пригрозили перехватывать российские самолёты в своём небе

Исключение сделают для гуманитарных бортов, а также для воздушных судов с дипломатами.

Федеральная авиационная администрация США пригрозила перехватывать российские самолёты, если они нарушат воздушное пространство Штатов, и задерживать пилотов и экипаж.

"Эксплуатируемые самолёты, указанные в инструкции, которые не подчинятся ей, могут быть перехвачены, их пилоты и другие члены экипажа задержаны и допрошены правоохранительными органами или сотрудниками безопасности", цитирует РИА "Новости" сообщение.

Исключение сделают для бортов, участвующих в гуманитарных операциях, утверждённых авиавластями, а также для самолётов с дипломатами.

Напомним, ранее США, а также Евросоюз полностью закрыли небо для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё для одной — Швейцарии.

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Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Обложка © Pixabay

Александра Вишнякова
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