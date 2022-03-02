США пригрозили перехватывать российские самолёты в своём небе

Исключение сделают для гуманитарных бортов, а также для воздушных судов с дипломатами.

Федеральная авиационная администрация США пригрозила перехватывать российские самолёты, если они нарушат воздушное пространство Штатов, и задерживать пилотов и экипаж.

"Эксплуатируемые самолёты, указанные в инструкции, которые не подчинятся ей, могут быть перехвачены, их пилоты и другие члены экипажа задержаны и допрошены правоохранительными органами или сотрудниками безопасности", — цитирует РИА "Новости" сообщение.