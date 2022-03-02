Российские и белорусские банковские карты перестали работать на территории Украины

Запрет действует с 1 марта. Как отметил регулятор, такое решение принято в качестве очередного шага "в финансовой обороне Украины".

Банковские карты, выпущенные кредитно-финансовыми организациями России и Белоруссии, заблокированы на территории Украины. Об этом сообщил Национальный банк Незалежной (НБУ).

"Платёжные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Беларусь, теперь не работают на Украине", — говорится в сообщении регулятора в телеграм-канале.