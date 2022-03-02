Российские и белорусские банковские карты перестали работать на территории Украины

"Платёжные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Беларусь, теперь не работают на Украине", — говорится в сообщении регулятора в телеграм-канале .

В Нацбанке уточнили, что с 1 марта запрещено зачисление средств на счета клиентов – физических лиц по переводам, инициированным с использованием платёжных карт, выданных банками РФ и Белоруссии, а также приём на Украине таких карт, включая переводы, расчёты и выдачу наличных. Как отметил регулятор, такое решение принято в качестве очередного шага "в финансовой обороне Украины".