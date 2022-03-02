Российские и белорусские банковские карты перестали работать на территории Украины
Запрет действует с 1 марта. Как отметил регулятор, такое решение принято в качестве очередного шага "в финансовой обороне Украины".
Банковские карты, выпущенные кредитно-финансовыми организациями России и Белоруссии, заблокированы на территории Украины. Об этом сообщил Национальный банк Незалежной (НБУ).
"Платёжные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Беларусь, теперь не работают на Украине", — говорится в сообщении регулятора в телеграм-канале.
В Нацбанке уточнили, что с 1 марта запрещено зачисление средств на счета клиентов – физических лиц по переводам, инициированным с использованием платёжных карт, выданных банками РФ и Белоруссии, а также приём на Украине таких карт, включая переводы, расчёты и выдачу наличных. Как отметил регулятор, такое решение принято в качестве очередного шага "в финансовой обороне Украины".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Так, Евросоюз уже отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в "Официальном журнале ЕС", а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц.
Обложка © ТАСС / Андрей Гордеев