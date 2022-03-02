Набиуллина призвала сотрудников Центробанка к взаимопомощи и объединению усилий

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина обратилась к сотрудникам ЦБ. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина обратилась к своим коллегам со словами поддержки. Она отметила, что экономика РФ столкнулась с нестандартной ситуацией, однако регулятор сделал всё, чтобы финансовая система страны могла выдержать любые потрясения.

"Мы устаём, становимся нервными и раздражительными. Друзья, давайте помнить, что от нас сейчас многое зависит, поэтому мы должны быть сплочёнными. Нужно оставить любые разногласия и просто помогать коллегам", — отметила она.

Кроме того, председатель ЦБ напомнила, что ранее были введены регуляторные послабления для страховых компаний и профессиональных участников рынка. Банк России намерен рассматривать и иные послабления, чтобы гарантировать исполнение всех обязательств перед клиентами, заверила Набиуллина.