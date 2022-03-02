Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village

Такие меры приняты в связи с публикацией недостоверной информации по теме операции РФ на Украине.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации по теме спецоперации России на Украине.

"На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В самом издании заявили, что The Village появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам, сайт временно не работает на территории России.

А накануне Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*. Причиной такого решения стала публикация заведомо ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса.