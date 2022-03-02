Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village
Такие меры приняты в связи с публикацией недостоверной информации по теме операции РФ на Украине.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации по теме спецоперации России на Украине.
"На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
В самом издании заявили, что The Village появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам, сайт временно не работает на территории России.
А накануне Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*. Причиной такого решения стала публикация заведомо ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
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