В освобождённых от ВСУ районах ЛНР обнаружены запрещённые Оттавской конвенцией мины

Официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко назвал использование подобных вооружений военным преступлением. Он также отметил, что эти снаряды имеют большую зону поражения.

В освобождённых районах Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружены украинские мины, запрещённые Оттавской конвенцией, которую в своё время ратифицировал Киев. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Трогать их не рекомендуется, штука очень страшная, запрещённая [Оттавской] конвенцией. Учитывая то, как она действует и какую зону поражения имеет, использовать подобные устройства — это, конечно, военное преступление", — цитирует РИА "Новости" Филипоненко.