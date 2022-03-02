В освобождённых от ВСУ районах ЛНР обнаружены запрещённые Оттавской конвенцией мины
Мужчины около здания, пострадавшего в результате обстрела. Обложка © ТАСС / Спринчак Валентин
Официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко назвал использование подобных вооружений военным преступлением. Он также отметил, что эти снаряды имеют большую зону поражения.
В освобождённых районах Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружены украинские мины, запрещённые Оттавской конвенцией, которую в своё время ратифицировал Киев. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Трогать их не рекомендуется, штука очень страшная, запрещённая [Оттавской] конвенцией. Учитывая то, как она действует и какую зону поражения имеет, использовать подобные устройства — это, конечно, военное преступление", — цитирует РИА "Новости" Филипоненко.
Оттавская конвенция — это соглашение о недопустимости применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин за исключением небольшого количества снарядов, необходимых для обучения разминированию и ликвидацию минных полей. Документ был подписан 3 декабря 1997 года.
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