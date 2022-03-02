Изуродованная болезнью экс-жена Аршавина: Родные намеренно заразили меня сифилисом

Чёрная полоса в жизни бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой всё никак не закончится. Сейчас женщина воюет с собственной матерью, первым мужем Алексеем и сыном. Они, как утверждает Казьмина, решили упечь её в психбольницу и для этого заразили сифилисом. Алиса говорит, что мать буквально изводит её. За это бывший зять Алексей пообещал пенсионерке 150 тысяч рублей ежемесячно.

"Муж матери Сергей тоже давно меня ненавидел, постоянно повторял, что не так они себе пенсию представляли. Мать с ним согласна, плюс её гложет, что, пока я лежала в больнице, она потратила свои кровные 200 тысяч на стиральную машину и на детей", — призналась Алиса в беседе со StarHit.

Вскрылись страшные проделки родственников, когда Казьмина вызвала приятеля из скорой поставить ей витаминные капельницы. Вячеслав поставил условие: дома не должно быть близких. А приехав, смотрел виновато. Женщина не могла понять, в чём же дело. А потом оказалось, что люди из некогда ближайшего окружения Алисы интересовались у него, как положить человека в психиатрическую клинику.

"Слава рассказал, что это возможно только в двух случаях: доведение до психоза и тяжелейшее заболевание — нейросифилис. А потом пересылает мне пачку скриншотов того, что моя мать искала в Интернете. <...> Были такие запросы: "Как магний может вредить здоровью" и "трепонема сифилис". Я сдаю анализы и обнаруживаю у себя третью стадию. Опять звоню Славе, прошу помочь с лекарствами. И он даже не удивляется, мол, я знаю"

Конечно же, такое признание повергло Алису в шок. Выяснилось, что инфекция была в капельницах, которые ей ставил Вячеслав. Сейчас женщина почти пролечилась и взяла консультации у юристов. Побывала и в прокуратуре, также пообщалась с адвокатами, но вот заявление пока не написала.

Происходящее Казьмина иначе как адом не называет. Говорит, не думала, что может быть хуже, чем в отношениях с Аршавиным, но то были цветочки. Алиса говорит, что сейчас полна сил и ни в чём не нуждается. Она хочет перевести младших детей в другую школу и начать жизнь с чистого листа. Помогать в этом ей будет целая армия прислуги: няня, водитель, домработница.