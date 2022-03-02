Профессор выложил оптическую иллюзию, которая сводит с ума и доказывает, что жизнь — обман

Профессор Техасского университета в Эль-Пасо Дэвид Новик одной публикацией рассорил пользователей "Твиттера". Как инженеру это удалось? Он просто затвитил картинку с оптической иллюзией, сбивающей с толку.

Фото © Twitter / NovickProf

Новик давно работает с цветовыми иллюзиями. На этот раз он опубликовал изображение восьми объёмных точек. На картинке, получившей название Vivid Spheres 9, есть и линии, пересекающие эти самые "шары". Выглядит так, будто круги разноцветные. Но, по словам профессора, это не так. Пользователи при этом видят светло-зелёные, тёмно-зелёные, голубые и жёлтые "сферы". Что интересно, чем меньше изображение, тем больше шанс возникновения иллюзии.

"Сферы кажутся оранжевыми и синими, но на самом деле они идентичны по цветам", — объяснил Новик.

Если вас захватила эта иллюзия, другие работы профессора можно увидеть на его сайте. Спойлер: любители животных найдут там и котиков, и собачек.