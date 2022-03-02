Пять лайфхаков по борьбе с тревожностью, которые действительно работают

Прикоснитесь к себе

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Да, просто потрогайте себя: прикоснитесь к лицу, рукам, ногам. Осознайте, что с вами сейчас всё в порядке, вы чувствуете тело, оно полностью под вашим контролем. Сожмите и разожмите ладони, загните и разогните каждый палец по очереди и смотрите, как тело слушается. Ведь одна из причин приступа тревожности — это мнимая мысль о беспомощности. Покажите себе обратное, тогда сразу станет легче.

Распишите свою тревожность

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Ещё одна причина возникновения паники в голове — неизвестность. Из-за того, что каждый день нам приходится справляться с огромным количеством проблем, принимать решения и постоянно думать о будущем, мы начинаем забывать об "исходной точке". Вам тревожно, потому что ваши же планы кажутся необъёмными, а цели — недосягаемыми. Это не так. Возьмите проблему, которая в данный момент тревожит вас больше всего. Разделите её на несколько маленьких частей, а каждую — ещё на несколько. Таким образом, получится более развёрнутая картина. Вы вдруг поймёте, что даже знаете примерный план действий к решению задачи.

Техника "я вижу"

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Многие психологи советуют при приступах тревожности, страха или панических атаках "вернуться в настоящее". Сделайте глубокий вдох, выдох и затем посмотрите по сторонам. Обращайте внимание, например, на все круглые предметы в комнате или на всё, что жёлтого цвета. Заставьте свой мозг отвлечься и осознать, что конкретно сейчас вы в безопасности.

Говорите вслух

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Паника накрывает нас с головой, а разговоры вслух помогают рационализироваться. Даже если вы банально начнёте проговаривать то, что сейчас чувствуете. Добавьте после каждой приведённой эмоции простое "почему?". Тогда получится не только снизить тревожность, но и, возможно, узнать её причину. Например: "Мне страшно. Почему? Потому что мне одиноко. Почему?". Так вы определите причинно-следственную связь и лучше поймёте себя.

Расслабьте язык

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