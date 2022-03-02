Журналист Лайфа запустил флешмоб с добрыми историями, и вот что из этого вышло

Журналист Лайфа Артур Матвеев в своём аккаунте в "Инстаграме" запустил флешмоб, предложив пользователям приложения рассказать о добрых историях, которые с ними случались. Как заметил сам Артур, он даже не думал, что отклик будет столь сильный. Случаи, после прочтения которых на сердце становится тепло, — в подборке ниже.

"Добро для меня — это когда после рабочего [дня] приходишь, а дочь от радости орёт на всю квартиру. Да что там! В соседних дворах, думаю, слышно. Поначалу было стыдно: мол, соседи, покой нарушает, люди с работы. А потом подумал: счастье мимолётно. Такие дни безудержного детства кончатся. А соседи пусть поймут. Нет — их национальные проблемы. А дочь пусть кричит от счастья, что папа — вот он, он рядом, он любит"

Скриншот сториз © Instagram / artur_matveev

"После короткого, но интенсивного внутрисемейного конфликта по поводу происходящих событий и расхождения позиций (мама, папа, я) приняли совместное решение не обсуждать и не поднимать вообще текущие вопросы. Мы семья, мы есть друг у друга, а политические позиции — дело десятое! Все извинились перед друг другом и обнялись. История сегодняшнего дня! Я считаю, это успех!!!"

Скриншот сториз © Instagram / artur_matveev

"Вчера охранник в метро пропустил бесплатно, потому что телефон на оплату не работал"

Скриншот сториз © Instagram / artur_matveev

"В жуткий снегопад нас подвезли на утренник в сад, хоть было не по пути и пробки"

Скриншот сториз © Instagram / artur_matveev

"Ой, тоже вспомнила, как ко мне в офис всё время заходил бомж и читал монологи из "Ромео и Джульетты" наизусть! Потом он попросил ножницы с возвратом, пришёл через десять минут со срезанными с соседнего участка розами и так потом каждый день приносил, пока я не уволилась"

Скриншот сториз © Instagram / artur_matveev

"Два года назад поехала в Берлин в Посольство РФ и немного потерялась, спросила дорогу у полицейских, они решили проводить, спрашивали, почему все самые красивые девушки из России"

Скриншот сториз © Instagram / artur_matveev

"О, Дивногорск! В студенческие времена жила там некоторое время у родственников. И вот приехала как-то от родителей, пру с автовокзала по дивногорским горам две тяжеленные сумки с мамиными соленьями-вареньями... Останавливается пожилой мужчина на авто: "Говори адрес, куда тебя отвезти. Не могу я видеть, как ты их тащишь. У меня самого такая же дочь-студентка в другом городе. Даст бог, и ей кто-нибудь поможет". Забрал у меня эти сумки, довёз, до двери их донёс. Как к родной отнёсся. Вспомнила этот случай, и так тепло стало"

Скриншот сториз © Instagram / artur_matveev

История о закрытой двери, которую открыл добрый человек

"У меня тогда умерла родственница, и тётя моя умирала от смертельной болезни. Несколько дней — похороны, больницы — меня тогда полностью изничтожили. Я ехала в автобусе, поняла, что мне слишком плохо, вышла, так и оказалась в центре в состоянии обморока. И так вышло, что я тогда оказалась перед той церковью на Сурикова. Было уже поздно, часов 20, церкви в это время не работают. Но на дверь церкви, аккурат на створку, падал закатный свет. Я туда доползла и ткнулась, тихо сползая по стене. Тут дверь открылась. Оттуда на меня посмотрел мужик: мол, что такое. А потом говорит: "Так я ж тебя знаю, я тебя физкультуре учил!" А я смотрю — да, это наш бывший физрук. Он открыл мне дверь. <...> Там я долго сидела, пока мне не стало легче. Такая история о закрытой двери, которую мне открыли"

Скриншот сториз © Instagram / artur_matveev

Ультра-болельщик разбил стереотип о ненависти к русским в Польше

"Моя хорошая история :) Когда-то давно я первый раз приехал в Польшу. Уже тогда существовал стереотип, что русских тут ненавидят. В тот день я был в Варшаве и немного заплутал в старом и очень бичевском районе, который называется Прага. В нём обычно тусуются гопники, нацики, бомжи и прочие проживающие в развалинах ещё не восстановленных после Второй мировой домов. Кварталы там есть и приличные, но чаще — так. И вот на каком-то пустом месте я начинаю понимать, что дезориентирован. А тут как раз виднеется прохожий. Догоняю, спрашиваю дорогу <...>, пытаясь имитировать польский. А ко мне поворачивается настоящий такой ультра-болельщик с рожей, полной опыта всего плохого и болезненного. Ну всё: я и мой русско-польский сурджик должны будем получить по щам. Но вместо этого киболь (так их называют. — Прим. авт.) вежливо и очень учтиво постарался объяснить мне дорогу и проводил в нужном направлении. С тех пор я в удивлении от разницы культур. В том числе и среди данной прослойки общества. :)"

Скриншот сториз © Instagram / artur_matveev

"Одна из самых добрых историй последних дней: Артур Матвеев запустил хоровод историй о том, что мы живём в не таком уж и плохом мире, каким он видится в последние дни. Читаешь — и жить хочется. Марафон здорового человека. Спасибо"

Скриншот сториз © Instagram / artur_matveev

"Однажды я работала в одном московском продакшене, где не платили денег почему-то. Но мы всё ждали и верили... Там был один коллега, монтажёр Олег — красивый внешне и внутренне человек лет 50, очень талантливый, честный и добрый. Жена каждый день давала ему с собой бутерброды. А он отдавал их мне и моей коллеге Сабине. <...> Каждый день почти полгода. Бутерброды были, кстати, прекрасные. Именно благодаря им я не померла от голода в тот странный период жизни, когда только начинала в Москве и денег не было даже на еду"

Скриншот сториз © Instagram / artur_matveev

Концерт Андрея Державина как исполнение мечты детства

"В моём детстве мама с папой слушали Андрея Державина, тогда была песня модная очень "Катя-Катерина". Назвали меня, как вы думаете как?! Несколько лет назад я в "Инстаграме" нашла страницу этого певца и написала ему благодарность за его творчество и добрые детские воспоминания. Он ответил мне и сказал спасибо за историю. Я уточнила, не гастролирует ли он сейчас, он ответил, что с группой у них тур и они приезжают в Красноярск. И тут я понимаю: надо ехать. <...> Приезжаю по делам в город и понимаю, что финансов не хватает на билет... Я очень расстроена и вот просто пишу: "Андрей, а у вас случайно нет каких-либо розыгрышей билетов на концерт?" Он отвечает, что нет, но приглашает на концерт. В итоге артист меня встретил, провёл в зрительный зал и сказал, что после третьего звонка могу садиться куда хочу. Вот так Андрей Державин исполнил мою детскую мечту. Запомнила на всю жизнь"

Скриншот сториз © Instagram / artur_matveev

"Добрая история про то, когда мозгов мало и ты решил потрогать водичку в китайском водопаде высоко в горах, ныряешь, поскользнувшись, а твой друг, который не умеет плавать, не думая ни о чём, прыгает за тобой, стараясь спасти!!! Или летит к тебе на такси, потому что ты позвонил и сказал, что упал в обморок и валяешься на остановке, а люди не подходят. Друг — это так важно! Я ценю эти поступки спустя почти 15 лет и ставлю в пример детям!"