Эксперты Беляев и Сафонов рассказали о способах сохранить финансы
Специалисты советуют положить деньги на депозит, отменить ненужные траты, а также не рисковать на рынке ценных бумаг.
Самый простой способ сохранить финансы — положить их под повышенный процент в банке. Однако закрытие счёта с низким процентом приведёт к потерям. Об этом рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев телеканалу "360".
"Тем, кто посмелее и у кого есть валютный счёт, можно посоветовать сделать более смелый шаг и продать доллары, конвертировать их в рубли и оставить в банке под процент. Таким образом будет достаточно серьёзный выигрыш, приблизительно 30% по счёту", — отметил специалист.
Беляев также посоветовал отказаться от тех трат, которые являются необязательными. По его мнению, покупать технику с прогнозом на то, что она подорожает и таким образом удастся сохранить деньги, не стоит. Особенно экономист предостерёг россиян от покупки автомобилей.
"Покупать что-то впрок из техники или автомобилей, на мой взгляд, не совсем разумно", — сказал Беляев, отмечая, что цены на них взлетели и момент уже упущен.
Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, в свою очередь, отметил, что не стоит рисковать на рынке ценных бумаг в попытке увеличить свои сбережения. По его словам, лучше не соглашаться на инвестиционные программы, которые предлагает банковский сектор, так как сейчас высока неопределённость прироста капитала за счёт торговли на бирже.
Ранее Лайф писал, что Евросоюз отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС, а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT.
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