Эксперты Беляев и Сафонов рассказали о способах сохранить финансы

Самый простой способ сохранить финансы — положить их под повышенный процент в банке. Однако закрытие счёта с низким процентом приведёт к потерям. Об этом рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев телеканалу "360".

"Тем, кто посмелее и у кого есть валютный счёт, можно посоветовать сделать более смелый шаг и продать доллары, конвертировать их в рубли и оставить в банке под процент. Таким образом будет достаточно серьёзный выигрыш, приблизительно 30% по счёту", — отметил специалист.

Беляев также посоветовал отказаться от тех трат, которые являются необязательными. По его мнению, покупать технику с прогнозом на то, что она подорожает и таким образом удастся сохранить деньги, не стоит. Особенно экономист предостерёг россиян от покупки автомобилей.

"Покупать что-то впрок из техники или автомобилей, на мой взгляд, не совсем разумно", — сказал Беляев, отмечая, что цены на них взлетели и момент уже упущен.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, в свою очередь, отметил, что не стоит рисковать на рынке ценных бумаг в попытке увеличить свои сбережения. По его словам, лучше не соглашаться на инвестиционные программы, которые предлагает банковский сектор, так как сейчас высока неопределённость прироста капитала за счёт торговли на бирже.