Байден не стал советовать Зеленскому, стоит ли оставаться на Украине
По мнению американского лидера, этот вопрос для себя должен решить сам Зеленский, ну а Штаты якобы готовы во всём помогать.
Президент США Джозеф Байден не стал советовать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, оставаться ли ему в стране в нынешних условиях.
"Я думаю, ему самому решать. Мы делаем всё, что можем", — сказал он в среду, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Ранее Великобритания предложила "безопасное убежище" Зеленскому и его кабинету. Кроме того, Вашингтон советовал украинскому лидеру для безопасности выехать из Киева во Львов. Тем не менее, как утверждают украинские СМИ и сам Зеленский, он всё ещё находится в Киеве. Об этом ранее заявил и немецкий кабмин.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.
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