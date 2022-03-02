Байден не стал советовать Зеленскому, стоит ли оставаться на Украине

По мнению американского лидера, этот вопрос для себя должен решить сам Зеленский, ну а Штаты якобы готовы во всём помогать.

Президент США Джозеф Байден не стал советовать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, оставаться ли ему в стране в нынешних условиях.

"Я думаю, ему самому решать. Мы делаем всё, что можем", — сказал он в среду, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.