Байден не стал советовать Зеленскому, стоит ли оставаться на Украине

"Я думаю, ему самому решать. Мы делаем всё, что можем", — сказал он в среду, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.