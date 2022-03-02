Замгоссекретаря Шерман: Байден не собирается посылать войска США на Украину
Также в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей она заявила, что Вашингтон осуждает спецоперацию России.
Президент США Джо Байден не собирается посылать на Украину американские войска. Об этом заявила первый замглавы Госдепа Уэнди Шерман.
"У президента нет намерения посылать войска на Украину", — отметила она на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей, подчеркнув, что Вашингтон осуждает спецоперацию России.
А ранее постпред Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США и их союзники не намерены поставлять Украине ядерное оружие.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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