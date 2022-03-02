Лавров: Зеленский врал, обещая навести порядок в стране, и нарушал соглашения с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский врал, обещая навести порядок в стране, и нарушал многочисленные соглашения с представителями Донбасса. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Он, по сути дела, врал, обещая навести порядок, когда подписывал многочисленные соглашения с представителями Донбасса. Он нарушал их, не моргнув глазом", — сказал он.

Лавров подчеркнул, что Зеленский не стал предпринимать никаких действий в отношении продолжающейся "кровопролитной войны против собственного народа".