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2 марта, 16:28
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Лавров: Зеленский врал, обещая навести порядок в стране, и нарушал соглашения с Донбассом

Министр подчеркнул, что украинский лидер не стал предпринимать никаких действий в отношении продолжающейся "кровопролитной войны против собственного народа".

Президент Украины Владимир Зеленский врал, обещая навести порядок в стране, и нарушал многочисленные соглашения с представителями Донбасса. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Он, по сути дела, врал, обещая навести порядок, когда подписывал многочисленные соглашения с представителями Донбасса. Он нарушал их, не моргнув глазом", — сказал он.

Лавров подчеркнул, что Зеленский не стал предпринимать никаких действий в отношении продолжающейся "кровопролитной войны против собственного народа".

Лавров: Третья мировая война стала бы ядерной

Лавров: Третья мировая война стала бы ядерной

А ранее Сергей Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы. По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО.

Обложка © Flickr / МИД России

Григорий Воронцов

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