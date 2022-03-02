Лавров: Зеленский врал, обещая навести порядок в стране, и нарушал соглашения с Донбассом
Министр подчеркнул, что украинский лидер не стал предпринимать никаких действий в отношении продолжающейся "кровопролитной войны против собственного народа".
Президент Украины Владимир Зеленский врал, обещая навести порядок в стране, и нарушал многочисленные соглашения с представителями Донбасса. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Он, по сути дела, врал, обещая навести порядок, когда подписывал многочисленные соглашения с представителями Донбасса. Он нарушал их, не моргнув глазом", — сказал он.
Лавров подчеркнул, что Зеленский не стал предпринимать никаких действий в отношении продолжающейся "кровопролитной войны против собственного народа".
А ранее Сергей Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы. По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО.
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