Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Об этом журналистам сообщил официальный представитель болгарского внешнеполитического ведомства Митко Димитров.

"МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух дипломатов Посольства РФ в Болгарии, которые осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность. Дипломаты должны покинуть Болгарию в течение 48 часов", — сказал дипломат на брифинге.

А ранее постпред РФ Василий Небензя заявил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Они должны покинуть Соединённые Штаты к 7 марта. Постоянный представитель РФ при всемирной организации подчеркнул, что высылка сотрудников миссии является неуважением Вашингтона к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной. Позже российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал высылку дипломатов при ООН враждебным выпадом против РФ.