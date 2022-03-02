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2 марта, 16:26

Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

Как утверждает МИД республики, они якобы осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность. Покинуть страну сотрудникам дипведомства РФ придётся в течение двух дней.

Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Об этом журналистам сообщил официальный представитель болгарского внешнеполитического ведомства Митко Димитров.

"МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух дипломатов Посольства РФ в Болгарии, которые осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность. Дипломаты должны покинуть Болгарию в течение 48 часов", — сказал дипломат на брифинге.

Небензя: США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата

Небензя: США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата

А ранее постпред РФ Василий Небензя заявил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Они должны покинуть Соединённые Штаты к 7 марта. Постоянный представитель РФ при всемирной организации подчеркнул, что высылка сотрудников миссии является неуважением Вашингтона к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной. Позже российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал высылку дипломатов при ООН враждебным выпадом против РФ.

Обложка © Shutterstock

Наталья Исакова

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