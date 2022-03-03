Аналитик Акбердина: Запад уже потерял много миллиардов на санкциях против РФ

Массированная санкционная атака на Россию обернётся серьёзными проблемами для всех участвующих в ней стран, считают эксперты. Так, оценивая результаты введения санкций в 2014 году, можно отметить, что иностранные компании США и ведущие страны ЕС понесли потери в связи с сокращением экспорта в РФ примерно на 18 миллиардов долларов, считает член-корреспондент РАН, руководитель отдела региональной промышленной политики и экономической безопасности Института экономики УрО РАН Виктория Акбердина.

"США, Германия и Франция суммарно потеряли объём экспорта в размере 8 млрд долларов на российском рынке машин и оборудования, около 7 млрд долларов — на рынке транспортных средств и 3 млрд долларов — на рынке химической продукции. Для отдельных компаний-экспортёров это оказалось достаточно серьёзными потерями, которые привели к убыткам. Особенно чувствительным эффект оказался для высокотехнологичных предприятий Германии", — рассказала Акбердина газете "Известия".

Издание отмечает, что в рейтинге экспортёров Россия находится на третьей строчке после Китая и США. Нарушение этих связей не может не сказаться на экономике Европы. Последствия для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, присоединившихся к антироссийским санкциям, наступили уже сейчас, говорят эксперты. Например, японские и корейские производители приостанавливают поставки полупроводников, чипов и прочих комплектующих, чтобы создать проблемы для российских автозаводов. Этим ставится под угрозу работа в нашей стране заводов Nissan, Toyota, Mazda, Mitsubishi и Hyundai, что может привести к утрате позиций на российском рынке. На долю японских автомобилей приходилось около 23% всего отечественного автопарка, а модели корейских производителей составляли более 12% от общего числа машин в стране. Эти доли могут перейти к российским и китайским автопроизводителям, считают аналитики.

В результате закрытия воздушного пространства сильнее всех пострадают европейские перевозчики, для которых в разы увеличивается продолжительность, следовательно, и стоимость маршрутов. Эксперты отмечают, что пострадает европейский рынок туризма. Проведение и обработка платежей, связанных с Россией, уже значительно усложнились или стали невозможными, а поиск альтернативных путей займёт время и будет стоить дороже. Также наиболее слабым местом для экономической безопасности Европы являются вопросы, связанные с поставками газа. Тут у России есть поле для манёвров в рамках ответных мер, говорят специалисты. Для США основным экономическим риском является ослабление позиций доллара как главной мировой резервной валюты. Безусловно, в сложившейся ситуации РФ ускорит этот процесс. Однако есть особая статья, которая является предметом отдельных санкционных угроз.

"Речь идёт о поставках в Россию такой сильно агрегированной позиции ТН ВЭД, как "скрытый раздел", который включает в себя как продукцию военного назначения, так и гражданскую и военную авиацию", — объясняет член-корреспондент РАН Виктория Акбердина.

В 2020 году из 9,06 млрд долларов импорта по этой позиции 45% приходилось на США, 23% на Францию и 9% на Германию. Суммарно импорт из этих стран составлял 7 млрд долларов, или 76,8%. Ещё 4% импортируется из других стран Евросоюза. Таким образом, доля стран, которые отказались поддерживать санкции, составляет около 20% — из них почти 9% Иран, около 3% Сербия, около 2% Казахстан, по 1% Китай и Бразилия. Однако уровень технологического развития этих стран не может полностью обеспечить нужды России. Поэтому сейчас есть два варианта: или форсировать развитие отечественной космической и авиационной индустрии, или дождаться, когда США и ЕС снимут ограничения или введут "особые" или "дополнительные" условия, при которых импорт возобновится в прежних объёмах. Предпочтительней вариант первый, но на него уйдёт время. К тому же динамика импорта продукции "скрытого раздела" после санкций 2014 года говорит именно за второй вариант, указывает Акбердина.