Аналитик Акбердина: Запад уже потерял много миллиардов на санкциях против РФ
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, присоединившиеся к антироссийским запретам, также начали ощущать негативный эффект роста цен на энергоносители.
Массированная санкционная атака на Россию обернётся серьёзными проблемами для всех участвующих в ней стран, считают эксперты. Так, оценивая результаты введения санкций в 2014 году, можно отметить, что иностранные компании США и ведущие страны ЕС понесли потери в связи с сокращением экспорта в РФ примерно на 18 миллиардов долларов, считает член-корреспондент РАН, руководитель отдела региональной промышленной политики и экономической безопасности Института экономики УрО РАН Виктория Акбердина.
"США, Германия и Франция суммарно потеряли объём экспорта в размере 8 млрд долларов на российском рынке машин и оборудования, около 7 млрд долларов — на рынке транспортных средств и 3 млрд долларов — на рынке химической продукции. Для отдельных компаний-экспортёров это оказалось достаточно серьёзными потерями, которые привели к убыткам. Особенно чувствительным эффект оказался для высокотехнологичных предприятий Германии", — рассказала Акбердина газете "Известия".
Издание отмечает, что в рейтинге экспортёров Россия находится на третьей строчке после Китая и США. Нарушение этих связей не может не сказаться на экономике Европы. Последствия для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, присоединившихся к антироссийским санкциям, наступили уже сейчас, говорят эксперты. Например, японские и корейские производители приостанавливают поставки полупроводников, чипов и прочих комплектующих, чтобы создать проблемы для российских автозаводов. Этим ставится под угрозу работа в нашей стране заводов Nissan, Toyota, Mazda, Mitsubishi и Hyundai, что может привести к утрате позиций на российском рынке. На долю японских автомобилей приходилось около 23% всего отечественного автопарка, а модели корейских производителей составляли более 12% от общего числа машин в стране. Эти доли могут перейти к российским и китайским автопроизводителям, считают аналитики.
В результате закрытия воздушного пространства сильнее всех пострадают европейские перевозчики, для которых в разы увеличивается продолжительность, следовательно, и стоимость маршрутов. Эксперты отмечают, что пострадает европейский рынок туризма. Проведение и обработка платежей, связанных с Россией, уже значительно усложнились или стали невозможными, а поиск альтернативных путей займёт время и будет стоить дороже. Также наиболее слабым местом для экономической безопасности Европы являются вопросы, связанные с поставками газа. Тут у России есть поле для манёвров в рамках ответных мер, говорят специалисты. Для США основным экономическим риском является ослабление позиций доллара как главной мировой резервной валюты. Безусловно, в сложившейся ситуации РФ ускорит этот процесс. Однако есть особая статья, которая является предметом отдельных санкционных угроз.
"Речь идёт о поставках в Россию такой сильно агрегированной позиции ТН ВЭД, как "скрытый раздел", который включает в себя как продукцию военного назначения, так и гражданскую и военную авиацию", — объясняет член-корреспондент РАН Виктория Акбердина.
В 2020 году из 9,06 млрд долларов импорта по этой позиции 45% приходилось на США, 23% на Францию и 9% на Германию. Суммарно импорт из этих стран составлял 7 млрд долларов, или 76,8%. Ещё 4% импортируется из других стран Евросоюза. Таким образом, доля стран, которые отказались поддерживать санкции, составляет около 20% — из них почти 9% Иран, около 3% Сербия, около 2% Казахстан, по 1% Китай и Бразилия. Однако уровень технологического развития этих стран не может полностью обеспечить нужды России. Поэтому сейчас есть два варианта: или форсировать развитие отечественной космической и авиационной индустрии, или дождаться, когда США и ЕС снимут ограничения или введут "особые" или "дополнительные" условия, при которых импорт возобновится в прежних объёмах. Предпочтительней вариант первый, но на него уйдёт время. К тому же динамика импорта продукции "скрытого раздела" после санкций 2014 года говорит именно за второй вариант, указывает Акбердина.
Как ранее сообщал Лайф, США вводят полные блокирующие антироссийские санкции против 22 оборонных предприятий. Кроме того, Вашингтон применяет экспортные ограничения, касающиеся нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Там добавили, что Штаты заинтересованы со временем понизить статус Москвы как ведущего поставщика.
Напомним, Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.
Обложка © Pixabay