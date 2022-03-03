Mercedes-Benz сообщил о приостановке производства в Подмосковье
Также компания решила пока не поставлять легковые и малотоннажные автомобили в Россию. О сроках действия такого решения не сообщается.
Mercedes-Benz приостановит производство автомобилей на своём заводе в Подмосковье, также приостановит поставки легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок.
"Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию", — сообщил РИА "Новости" официальный представитель Mercedes-Benz.
До дальнейшего уведомления приостановлено также локальное производство Mercedes-Benz в РФ.
Ранее Лайф сообщал, что завод Hyundai в Петербурге приостановил работу до 5 марта. В пресс-службе предприятия объяснили, что это связано с глобальными логистическими перебоями в поставках автокомпонентов.
Напомним, Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.
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