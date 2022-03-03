Mercedes-Benz сообщил о приостановке производства в Подмосковье

Mercedes-Benz приостановит производство автомобилей на своём заводе в Подмосковье, также приостановит поставки легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок.

"Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию", — сообщил РИА "Новости" официальный представитель Mercedes-Benz.

До дальнейшего уведомления приостановлено также локальное производство Mercedes-Benz в РФ.