Бастрыкин поручил устанавливать личности прибывающих на Украину наёмников

Таких преступников будут привлекать к ответственности по статье "Наёмничество" УК РФ. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Председатель Следственного комитета РФ России Александр Бастрыкин поручил подчинённым фиксировать факты участия наёмников в совершении преступных действий на территории Украины. Об этом сообщают в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отмечают, что, по информации из открытых источников, иностранные наёмники прибывают на территорию Украины для оказания поддержки украинским военным.

"Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства устанавливать личности и гражданство наёмников, прибывающих на территорию Украины, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий с целью привлечения к уголовной ответственности по ст. 359 УК РФ ("Наёмничество"), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", — говорится в сообщении.