Бастрыкин поручил устанавливать личности прибывающих на Украину наёмников
Таких преступников будут привлекать к ответственности по статье "Наёмничество" УК РФ. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Председатель Следственного комитета РФ России Александр Бастрыкин поручил подчинённым фиксировать факты участия наёмников в совершении преступных действий на территории Украины. Об этом сообщают в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве отмечают, что, по информации из открытых источников, иностранные наёмники прибывают на территорию Украины для оказания поддержки украинским военным.
"Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства устанавливать личности и гражданство наёмников, прибывающих на территорию Украины, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий с целью привлечения к уголовной ответственности по ст. 359 УК РФ ("Наёмничество"), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", — говорится в сообщении.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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