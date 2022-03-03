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2 марта, 22:17

Всемирный банк приостановил свои программы в России и Белоруссии

С 2014 года он не одобрил ни одного нового кредита или инвестиций в РФ. А с середины 2020 года такого не было в отношении Белоруссии.

<p>Офис Всемирного банка. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Офис Всемирного банка. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Всемирный банк приостановил реализацию всех своих программ в России и на Украине. Об этом говорится в распространённом письменном заявлении организации, где подчёркивается, что прекращение программ было "немедленным" после начала российской "Операции Z" на Украине.

"ВБ не одобрил ни одного нового кредита или инвестиций в Россию с 2014 года. С середины 2020 года также не было одобрено ни одного нового предоставления кредита Белоруссии", — поясняет при этом Всемирный банк.

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Как сообщал Лайф, в то же время Всемирный банк готовит пакет финансовой поддержки Украины в размере 3 млрд долларов. По словам глав ВБ и МВФ Дэвида Малпасса и Кристалины Георгиевой, изначально Киев получит 350 миллионов долларов.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Андрей Григорьев

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