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Регион
Опубликовано 2 марта 2022, 21:53
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Сенаторы внесли в Конгресс законопроект о санкциях против всех госкомпаний РФ

Ранее в США объявили о решении ввести полные блокирующие антироссийские санкции против 22 оборонных предприятий РФ. Кроме того, Вашингтон вводит экспортные ограничения в сфере энергоресурсов.

Группа американских сенаторов-республиканцев внесла в Конгресс США проект закона, который предполагает введение санкций против всех государственных компаний России. Об этом сообщила пресс-служба сенатора Марко Рубио, являющегося одним из авторов этого документа.

Аббревиатуру законопроекта составили из букв HEROIAM SLAVA, что является отсылкой к лозунгу украинских националистов. В числе компаний, которые предлагается обложить санкциями, упоминаются "Роснефть", "Газпром", "Аэрофлот".

США вводят полные блокирующие антироссийские санкции против 22 оборонных предприятий
США вводят полные блокирующие антироссийские санкции против 22 оборонных предприятий

Лайф напоминает, Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.

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Обложка © Pixabay

Андрей Григорьев
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