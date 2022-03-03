Сенаторы внесли в Конгресс законопроект о санкциях против всех госкомпаний РФ
Ранее в США объявили о решении ввести полные блокирующие антироссийские санкции против 22 оборонных предприятий РФ. Кроме того, Вашингтон вводит экспортные ограничения в сфере энергоресурсов.
Группа американских сенаторов-республиканцев внесла в Конгресс США проект закона, который предполагает введение санкций против всех государственных компаний России. Об этом сообщила пресс-служба сенатора Марко Рубио, являющегося одним из авторов этого документа.
Аббревиатуру законопроекта составили из букв HEROIAM SLAVA, что является отсылкой к лозунгу украинских националистов. В числе компаний, которые предлагается обложить санкциями, упоминаются "Роснефть", "Газпром", "Аэрофлот".
Лайф напоминает, Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.
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