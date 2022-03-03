Сенаторы внесли в Конгресс законопроект о санкциях против всех госкомпаний РФ

Ранее в США объявили о решении ввести полные блокирующие антироссийские санкции против 22 оборонных предприятий РФ. Кроме того, Вашингтон вводит экспортные ограничения в сфере энергоресурсов.

Группа американских сенаторов-республиканцев внесла в Конгресс США проект закона, который предполагает введение санкций против всех государственных компаний России. Об этом сообщила пресс-служба сенатора Марко Рубио, являющегося одним из авторов этого документа.