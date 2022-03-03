"Ответный удар": В Сеть слили номера телефонов Дорна, Лободы и других украинских звёзд

Это стало реакцией на публикацию личных данных российских артистов. Киевская поэтесса порассуждала, чем руководствовались инициаторы первого слива.

В Сети появились номера телефонов украинских звёзд — Ивана Дорна, Светланы Лободы, Потапа, Ивана Монатика, а также продюсера Нателлы Крапивиной, режиссёра Алана Бадоева. Там коды украинских мобильных операторов, утверждает киевская поэтесса Евгения Бильченко. Она назвала эту акцию ответом на публикацию личных данных российских артистов.

"Отношения между людьми и так напряжены до предела. Но думала ли о людях некая Мария Гранкина, продюсер украинского продакшена Teen Spirit, когда сливала в открытый доступ личные данные российских артистов? Уверена, что думала. Ей было всё равно", — пишет Бильченко.

Она полагает, что и её номер был слит "украинской спецуре и массе невменяшек, которые сейчас кошмарят" саму Бильченко и её близких.

"Сегодня ко мне обратился мой близкий украинский товарищ с просьбой опубликовать номера телефонов украинских же звёзд. Зачем? Затем... что у нас, других украинцев, не националистов, лопнуло терпение. Мы больше не намерены молча сносить угрозы тех, кто, не задумываясь, переступает нравственные линии и творит с нами, что хочет. У них должно быть осознание, что ответ будет", — написала Бильченко.