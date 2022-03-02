Психолог Николаева рассказала, как защитить детей от буллинга из-за событий на Украине
По словам эксперта, разрешить противоречия поможет педагог, однако если преподаватель не пользуется среди учеников авторитетом, то стоит задуматься о смене школы.
Если ребёнок на фоне событий на Украине испытывает травлю из-за того, что он русский или украинец, родителям стоит попробовать решить конфликт через учителя. Об этом рассказала психолог и научный сотрудник МГППУ Анастасия Николаева в беседе с "Газетой.ru".
"Если ребёнка травят, это всегда ответственность взрослого — разрешить этот конфликт. Если родители это замечают, они идут к воспитателю или учителю. Дальше важно понимать, насколько этот учитель (или воспитатель) авторитет в классе. В идеальном случае он сам в состоянии разрешить этот конфликт. Если в классе уже есть проблемы, то учитель может не быть авторитетом. Тогда задача родителей — найти любого другого авторитетного взрослого", — отметила специалист.
Эксперт напомнила, что к травле обычно склонны дети из неблагополучных семей, для которых насилие считается нормой. Ребёнку, испытывающему буллинг, стоит объяснить, что обидчики напуганы и их семьи, возможно, столкнулись с проблемами. Николаева отметила, что если подростки сами могут вести диалог, то необходимо максимально отстраняться от конфликта, противостояния "русский — украинец". В качестве аргументов ребёнок может говорить о том, что граждане России очень разные и за национальностью нет собирательного образа, она никак не определяет качества человека.
Она резюмировала, что если решить проблему не удалось, то стоит подумать о смене школы или привлечении других взрослых.
Напомним, националистические противоречия обострились в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой 24 февраля президент России объявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
Обложка © Pixels