Психолог Николаева рассказала, как защитить детей от буллинга из-за событий на Украине

Если ребёнок на фоне событий на Украине испытывает травлю из-за того, что он русский или украинец, родителям стоит попробовать решить конфликт через учителя. Об этом рассказала психолог и научный сотрудник МГППУ Анастасия Николаева в беседе с "Газетой.ru".

"Если ребёнка травят, это всегда ответственность взрослого — разрешить этот конфликт. Если родители это замечают, они идут к воспитателю или учителю. Дальше важно понимать, насколько этот учитель (или воспитатель) авторитет в классе. В идеальном случае он сам в состоянии разрешить этот конфликт. Если в классе уже есть проблемы, то учитель может не быть авторитетом. Тогда задача родителей — найти любого другого авторитетного взрослого", — отметила специалист.

Эксперт напомнила, что к травле обычно склонны дети из неблагополучных семей, для которых насилие считается нормой. Ребёнку, испытывающему буллинг, стоит объяснить, что обидчики напуганы и их семьи, возможно, столкнулись с проблемами. Николаева отметила, что если подростки сами могут вести диалог, то необходимо максимально отстраняться от конфликта, противостояния "русский — украинец". В качестве аргументов ребёнок может говорить о том, что граждане России очень разные и за национальностью нет собирательного образа, она никак не определяет качества человека.

Она резюмировала, что если решить проблему не удалось, то стоит подумать о смене школы или привлечении других взрослых.