Nord Stream 2 AG опровергла данные о начале процедуры банкротства
Отмечается, что компания только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом из-за санкций со стороны США.
Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток – 2", не подтверждает сообщения СМИ о начале процедуры банкротства. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе компании.
"Мы не подтверждаем сообщения СМИ о том, что компания Nord Stream 2 начала процедуру банкротства. Компания на данный момент только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций", — говорится в сообщении.
Накануне агентство Reuters сообщило, что Nord Stream 2 AG может подать заявление на банкротство. По его данным, компания работает с финансовым консультантом над урегулированием ряда обязательств и может начать производство по делу о неплатёжеспособности в швейцарском суде уже на неделе.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". Позже президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании – оператора "Северного потока – 2". Минфин Штатов ввёл ограничения в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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