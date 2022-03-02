Nord Stream 2 AG опровергла данные о начале процедуры банкротства

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток – 2", не подтверждает сообщения СМИ о начале процедуры банкротства. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе компании.

"Мы не подтверждаем сообщения СМИ о том, что компания Nord Stream 2 начала процедуру банкротства. Компания на данный момент только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций", — говорится в сообщении.