Лавров: Запад отказался обсуждать с Москвой формирование архитектуры безопасности Европы

В конце января министр сообщил, что США не предоставили позитивного ответа по главному вопросу — о недопустимости расширения НАТО , и предупредил, что Россия будет делать основной упор на разъяснение лукавой позиции Запада о невозможности гарантировать нерасширение альянса.

Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря прошлого года в надежде, что США готовы к серьёзным переговорам с Россией "по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, а также отказаться от приёма в свои ряды стран, ранее входивших в Советский Союз.