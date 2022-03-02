Лавров: Запад отказался обсуждать с Москвой формирование архитектуры безопасности Европы
Министр иностранных дел уже не раз заявлял о необходимости учесть предложения России по гарантиям безопасности, однако они не были услышаны.
Западные страны изначально отказались обсуждать с Москвой формирование новой архитектуры европейской безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.
"Запад отказался выполнять требования Российской Федерации по формированию новой архитектуры европейской безопасности", — сказал глава МИД РФ.
В конце января министр сообщил, что США не предоставили позитивного ответа по главному вопросу — о недопустимости расширения НАТО, и предупредил, что Россия будет делать основной упор на разъяснение лукавой позиции Запада о невозможности гарантировать нерасширение альянса.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря прошлого года в надежде, что США готовы к серьёзным переговорам с Россией "по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, а также отказаться от приёма в свои ряды стран, ранее входивших в Советский Союз.
Фото © Flickr / МИД России