Европейская легкоатлетическая ассоциация отстранила спортсменов из России и Белоруссии
Ранее аналогичное решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).
Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований, которые будут проводиться в ближайшем будущем. Об этом сообщается на сайте организации.
Российские и белорусские легкоатлеты пропустят в том числе чемпионат Европы. Соревнования пройдут с 15 по 21 августа в Мюнхене.
Накануне спортсменов России и Белоруссии отстранила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на принятие молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники и биатлонисты.
Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий