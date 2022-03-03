Пентагон заявил, что РФ не стягивает дополнительные войска на Украину
В американском оборонном ведомстве считают, что власти России не видят необходимости привлечения дополнительных сил.
Российская Федерация не стягивает дополнительные войска с целью привлечения их к военной операции на Украине. Об этом заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
"Нет, мы не наблюдаем подобного. Мы не видели никаких свидетельств того, что Путин ощущает необходимость ввести дополнительное подкрепление из других районов страны", — сказал Кёрби в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов.
По словам Кёрби, также в США не видят признаков, что Белоруссия готовится принять участие в операции на Украине.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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