Пентагон заявил, что РФ не стягивает дополнительные войска на Украину

В американском оборонном ведомстве считают, что власти России не видят необходимости привлечения дополнительных сил.

Российская Федерация не стягивает дополнительные войска с целью привлечения их к военной операции на Украине. Об этом заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Нет, мы не наблюдаем подобного. Мы не видели никаких свидетельств того, что Путин ощущает необходимость ввести дополнительное подкрепление из других районов страны", — сказал Кёрби в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов.