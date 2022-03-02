Bild: На Украину доставлено из Германии 500 ракет и 1000 гранатомётов

О намерении поставлять вооружение властям этой страны на фоне российской "Операции Z" заявляют и другие страны.

Отправленное Германией вооружение прибыло на Украину. Как сообщили источники газеты Bild в правительстве, речь идёт о 500 ракетах Stinger и 1000 противотанковых гранатомётах Panzerfaust.

"Спустя три дня германское вооружение прибыло на Украину", — написала газета Bild, отметив, что об этом ей стало известно "из правительственных кругов".