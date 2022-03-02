Bild: На Украину доставлено из Германии 500 ракет и 1000 гранатомётов
Отправка вооружения из Эстонии на Украину. Фото © mil.ee
О намерении поставлять вооружение властям этой страны на фоне российской "Операции Z" заявляют и другие страны.
Отправленное Германией вооружение прибыло на Украину. Как сообщили источники газеты Bild в правительстве, речь идёт о 500 ракетах Stinger и 1000 противотанковых гранатомётах Panzerfaust.
"Спустя три дня германское вооружение прибыло на Украину", — написала газета Bild, отметив, что об этом ей стало известно "из правительственных кругов".
А ранее Лайф писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения и военное вмешательство Североатлантического альянса может стать ошибкой.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.