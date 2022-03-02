"Будем напоминать": Захарова ответила на слова Макрона о "лжи" по поводу борьбы с нацизмом

Российский дипломат привела в пример одно показательное событие на Украине и отметила, что таких там было за последние годы тысячи.

Примеров проявления нацизма на Украине не видел только тот, кто не хотел их видеть. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона. Он назвал ложью заявления о том, что российская "Операция Z" на Украине — это борьба с нацизмом.

"За столько лет нахождения в "нормандском формате" высоким представителям Франции можно было бы и почитать материалы", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.

Она рассказала об одном из проявлений неонацизма на Украине. В 2019 году там осквернили фашистской свастикой памятник жертвам холокоста и оставили записку с угрозами повторить те трагические события прошлого века.