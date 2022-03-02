"Будем напоминать": Захарова ответила на слова Макрона о "лжи" по поводу борьбы с нацизмом
Российский дипломат привела в пример одно показательное событие на Украине и отметила, что таких там было за последние годы тысячи.
Примеров проявления нацизма на Украине не видел только тот, кто не хотел их видеть. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона. Он назвал ложью заявления о том, что российская "Операция Z" на Украине — это борьба с нацизмом.
"За столько лет нахождения в "нормандском формате" высоким представителям Франции можно было бы и почитать материалы", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.
Она рассказала об одном из проявлений неонацизма на Украине. В 2019 году там осквернили фашистской свастикой памятник жертвам холокоста и оставили записку с угрозами повторить те трагические события прошлого века.
"Таких фактов за эти годы тысячи. Не видел их только тот, кто не хотел видеть. Но мы будем напоминать", — заключила Захарова.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Однако в ряде стран отказались от рестрикций. Так, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил отказ присоединиться к санкциям против России тем, что от ограничений в первую очередь пострадают тысячи виноделов, экспортёров и фермеров страны. Лайф следит за развитием событий.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ