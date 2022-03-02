МО РФ: Жителей Украины на подконтрольных ВС РФ территориях обеспечат необходимым
Как сообщил генерал-полковник Михаил Мизинцев, колонна с гуманитарной помощью из Крыма уже прибыла в населённые пункты, расположенные на юге соседней страны.
Более десяти тысяч тонн гуманитарных грузов подготовлено для жителей Украины, которые находятся на подконтрольных ВС РФ территориях. Это продукты питания, строительные материалы и предметы первой необходимости. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Никто из жителей Украины, находящихся на территории, контролируемой Вооружёнными силами России, а также воинскими формированиями Донецкой и Луганской народных республик, не останется без питания, без воды, без средств первой необходимости. На текущий момент создаётся дополнительный резерв гуманитарной помощи", — сообщил Мизинцев на брифинге межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.
Сегодня, по словам Мизинцева, колонна с гуманитарной помощью из Республики Крым уже прибыла в населённые пункты, расположенные на юге Украины. Кроме того, завершается формирование гуманитарных колонн с территорий Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. Все без исключения органы власти России, субъекты РФ от Калининграда до Камчатки, различные общественные организации, патриотические движения уже включились в эту работу, добавили в Минобороны.
Как сообщал Лайф ранее, в Минобороны РФ заявили, что националисты препятствуют выходу мирных жителей из городов Украины. Российское военное ведомство призвало международные организации, а также руководство Украины немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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