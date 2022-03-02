МО РФ: Жителей Украины на подконтрольных ВС РФ территориях обеспечат необходимым

Как сообщил генерал-полковник Михаил Мизинцев, колонна с гуманитарной помощью из Крыма уже прибыла в населённые пункты, расположенные на юге соседней страны.

Более десяти тысяч тонн гуманитарных грузов подготовлено для жителей Украины, которые находятся на подконтрольных ВС РФ территориях. Это продукты питания, строительные материалы и предметы первой необходимости. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Никто из жителей Украины, находящихся на территории, контролируемой Вооружёнными силами России, а также воинскими формированиями Донецкой и Луганской народных республик, не останется без питания, без воды, без средств первой необходимости. На текущий момент создаётся дополнительный резерв гуманитарной помощи", — сообщил Мизинцев на брифинге межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Сегодня, по словам Мизинцева, колонна с гуманитарной помощью из Республики Крым уже прибыла в населённые пункты, расположенные на юге Украины. Кроме того, завершается формирование гуманитарных колонн с территорий Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. Все без исключения органы власти России, субъекты РФ от Калининграда до Камчатки, различные общественные организации, патриотические движения уже включились в эту работу, добавили в Минобороны.