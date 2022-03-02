Минобороны РФ: Националисты препятствуют выходу мирных жителей из городов Украины
Российское военное ведомство призвало международные организации, а также руководство Украины немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров.
На Украине националисты препятствуют выходу мирных жителей из ряда городов, в том числе из Киева, Харькова, Мариуполя и других. Сложности с этим возникают и у иностранцев. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"Вчера обеспечен безопасный вывод из Донецка в город Ростов-на-Дону сотрудников ОБСЕ. Вместе с тем, по имеющейся информации, националисты препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранных граждан, в первую очередь из блокированных населённых пунктов", — сообщил Мизинцев.
Он уточнил, что достоверная информация об этом имеется по Киеву, Харькову и Мариуполю, а также по ряду других городов. Отмечается, что националисты прикрываются мирными жителями "как живым щитом, провоцируя на применение оружия по безвинным людям". Российские военные же этого не делали и делать не будут.
"Учитывая изложенное, именно сейчас обращаемся ко всем международным организациям, всем без исключения, а также к руководству Украины: немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров для выхода в безопасные места всех граждан, кто изъявил на это желание, всех без исключения", — сказал Мизинцев.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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