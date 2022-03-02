Минобороны РФ: Националисты препятствуют выходу мирных жителей из городов Украины

Российское военное ведомство призвало международные организации, а также руководство Украины немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров.

На Украине националисты препятствуют выходу мирных жителей из ряда городов, в том числе из Киева, Харькова, Мариуполя и других. Сложности с этим возникают и у иностранцев. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Вчера обеспечен безопасный вывод из Донецка в город Ростов-на-Дону сотрудников ОБСЕ. Вместе с тем, по имеющейся информации, националисты препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранных граждан, в первую очередь из блокированных населённых пунктов", — сообщил Мизинцев.

Он уточнил, что достоверная информация об этом имеется по Киеву, Харькову и Мариуполю, а также по ряду других городов. Отмечается, что националисты прикрываются мирными жителями "как живым щитом, провоцируя на применение оружия по безвинным людям". Российские военные же этого не делали и делать не будут.