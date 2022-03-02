Минобороны РФ: Свыше 140 тысяч человек эвакуировались с Украины в Россию

Для размещения прибывающих граждан в субъектах РФ на данный момент уже оборудовано более семи тысяч пунктов временного размещения.

Более 140 тысяч человек через 11 пунктов пропуска эвакуированы с территории Украины в Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"На всех без исключения пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации с Украиной развёрнуты межведомственные оперативные группы, подготовлены пункты временного размещения, в которых предусмотрено горячее питание, условия для отдыха и логистический трафик для убытия в регионы России", — сообщил Мизинцев.

Он напомнил, что для размещения прибывающих граждан в субъектах Российской Федерации на данный момент уже оборудовано более семи тысяч пунктов временного размещения.