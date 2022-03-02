Минобороны РФ: Свыше 140 тысяч человек эвакуировались с Украины в Россию
Для размещения прибывающих граждан в субъектах РФ на данный момент уже оборудовано более семи тысяч пунктов временного размещения.
Более 140 тысяч человек через 11 пунктов пропуска эвакуированы с территории Украины в Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На всех без исключения пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации с Украиной развёрнуты межведомственные оперативные группы, подготовлены пункты временного размещения, в которых предусмотрено горячее питание, условия для отдыха и логистический трафик для убытия в регионы России", — сообщил Мизинцев.
Он напомнил, что для размещения прибывающих граждан в субъектах Российской Федерации на данный момент уже оборудовано более семи тысяч пунктов временного размещения.
"В настоящее время с территории Украины через одиннадцать пунктов пропуска эвакуировано 140 029 чел., в том числе 39 068 детей", — заявил Михаил Мизинцев.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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