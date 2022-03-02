"Спартак" забил шесть голов "Кубани" в 1/8 финала Кубка России по футболу

Московский "Спартак" разгромил краснодарскую "Кубань" в 1/8 финала Кубка России по футболу со счётом 6:1. Встреча прошла на столичном стадионе "Открытие банк арена".

Хет-трик оформил ямайский новичок "Спартака" Шамар Николсон. Два гола забил голландский полузащитник команды Квинси Промес, один раз ворота соперников поразил шведский форвард Джордан Ларссон.

Ранее в четвертьфинал Кубка России вышли московское "Динамо", владикавказская "Алания" и столичный ЦСКА. Жеребьёвка следующей стадии турнира пройдёт в пятницу, 4 марта.