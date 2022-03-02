"Спартак" забил шесть голов "Кубани" в 1/8 финала Кубка России по футболу
Для итальянского специалиста Паоло Ваноли победа стала первой у руля красно-белых.
Московский "Спартак" разгромил краснодарскую "Кубань" в 1/8 финала Кубка России по футболу со счётом 6:1. Встреча прошла на столичном стадионе "Открытие банк арена".
Хет-трик оформил ямайский новичок "Спартака" Шамар Николсон. Два гола забил голландский полузащитник команды Квинси Промес, один раз ворота соперников поразил шведский форвард Джордан Ларссон.
Ранее в четвертьфинал Кубка России вышли московское "Динамо", владикавказская "Алания" и столичный ЦСКА. Жеребьёвка следующей стадии турнира пройдёт в пятницу, 4 марта.
Кубок России по футболу
1/8 финала
"Спартак" – "Кубань" — 6:1
Голы: Промес 6' (1:0), Промес 17' (2:0), Николсон 20' (3:0), Джикия 55', в свои ворота (3:1), Николсон 62' (4:1), Ларссон 83' (5:1), Николсон 86' (6:1)
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