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2 марта, 16:55

ЦСКА выиграл в гостях у "Сочи" и вышел в четвертьфинал Кубка России

В составе армейцев дубль оформил защитник Игорь Дивеев.

ЦСКА победил "Сочи" в 1/8 финала Кубка России по футболу со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе "Фишт". Судил игру арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Перед перерывом эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа вывел "Сочи" вперёд. Во втором тайме дубль оформил игрок обороны армейцев Игорь Дивеев.

Ранее в четвертьфинал Кубка России вышли московское "Динамо" и владикавказская "Алания". Жеребьёвка следующей стадии турнира пройдёт в пятницу, 4 марта.

"Алания" вышла в четвертьфинал Кубка России, обыграв "Арсенал"

"Алания" вышла в четвертьфинал Кубка России, обыграв "Арсенал"

Кубок России по футболу

1/8 финала

"Сочи" – ЦСКА — 1:2

Голы: Нобоа 41' (1:0), Дивеев 60' (1:1), Дивеев 87' (1:2)

Обложка © ПФК ЦСКА

Роман Фейгин

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