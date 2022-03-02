ЦСКА выиграл в гостях у "Сочи" и вышел в четвертьфинал Кубка России
В составе армейцев дубль оформил защитник Игорь Дивеев.
ЦСКА победил "Сочи" в 1/8 финала Кубка России по футболу со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе "Фишт". Судил игру арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.
Перед перерывом эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа вывел "Сочи" вперёд. Во втором тайме дубль оформил игрок обороны армейцев Игорь Дивеев.
Ранее в четвертьфинал Кубка России вышли московское "Динамо" и владикавказская "Алания". Жеребьёвка следующей стадии турнира пройдёт в пятницу, 4 марта.
Кубок России по футболу
1/8 финала
"Сочи" – ЦСКА — 1:2
Голы: Нобоа 41' (1:0), Дивеев 60' (1:1), Дивеев 87' (1:2)
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