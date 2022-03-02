Лавров заявил о невозможности исключения РФ из Совбеза ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что механизма для лишения России места постоянного члена Совета Безопасности ООН не существует.

"Механизма не существует", — сказал Лавров в интервью телеканалу Аl-Jazeera.

При этом министр добавил, что британским представителям нет необходимости что-либо объяснять, поскольку их "абсолютная неадекватность давно всем хорошо известна".

Ранее Лайф сообщал, что Генеральная Ассамблея ООН провела спецсессию по Украине. В последний раз она созывалась в 1997 году из-за ситуации в Палестине. А всего с начала работы ООН таких сессий было десять.