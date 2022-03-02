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2 марта, 18:52

Лавров заявил о невозможности исключения РФ из Совбеза ООН

Глава российского МИД также отметил, что британским представителям нет необходимости что-либо объяснять в силу бесполезности этого.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что механизма для лишения России места постоянного члена Совета Безопасности ООН не существует.

"Механизма не существует", — сказал Лавров в интервью телеканалу Аl-Jazeera.

При этом министр добавил, что британским представителям нет необходимости что-либо объяснять, поскольку их "абсолютная неадекватность давно всем хорошо известна".

Небензя назвал проект резолюции СБ ООН антироссийским и антиукраинским

Небензя назвал проект резолюции СБ ООН антироссийским и антиукраинским

Ранее Лайф сообщал, что Генеральная Ассамблея ООН провела спецсессию по Украине. В последний раз она созывалась в 1997 году из-за ситуации в Палестине. А всего с начала работы ООН таких сессий было десять.

Напомним, постпред РФ Василий Небензя заявил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Они должны покинуть Соединённые Штаты к 7 марта. Постоянный представитель РФ при всемирной организации подчеркнул, что высылка сотрудников миссии является неуважением Вашингтона к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной. Позже российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал высылку дипломатов при ООН враждебным выпадом против РФ.

Обложка © Flickr / МИД России

Арина Родионова

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