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2 марта, 18:36

Захарова: США выдавливают из ООН последнего офицера РФ по военным вопросам

При этом, как отметила дипломат, Вашингтон не выдаёт визы другим кандидатам от Минобороны РФ, давно утверждённым на замещение соответствующих должностей. В связи с этим Москва готовит ответный шаг.

Вашингтон продолжает выдавливать представителей России из структур ООН и выдворяет последнего российского офицера, официально прикомандированного к управлению по военным вопросам Департамента миротворческих операций ООН. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"США в нарушение всех пониманий и своих обязательств в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной продолжают в буквальном смысле выдавливать российских представителей из ооновских структур. Выслав 12 дипломатов из постпредства России при ООН, американцы выдворяют последнего нашего офицера, официально прикомандированного к управлению по военным вопросам Департамента миротворческих операций", — отметила дипломат.

Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

При этом, как подчеркнула Захарова, Вашингтон не выдаёт визы другим кандидатам от Минобороны РФ, давно утверждённым на замещение соответствующих должностей. В связи с этим Москва готовит ответный шаг, а также призывает американскую сторону "проявить благоразумие" и не идти на эскалацию.

Ранее постпред РФ Василий Небензя заявил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Они должны покинуть Соединённые Штаты к 7 марта. Постоянный представитель РФ при всемирной организации подчеркнул, что высылка сотрудников миссии является неуважением Вашингтона к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной. Позже российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал высылку дипломатов при ООН враждебным выпадом против РФ.

Обложка © Pixabay

Наталья Исакова

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