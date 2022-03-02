Захарова: США выдавливают из ООН последнего офицера РФ по военным вопросам

Вашингтон продолжает выдавливать представителей России из структур ООН и выдворяет последнего российского офицера, официально прикомандированного к управлению по военным вопросам Департамента миротворческих операций ООН. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"США в нарушение всех пониманий и своих обязательств в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной продолжают в буквальном смысле выдавливать российских представителей из ооновских структур. Выслав 12 дипломатов из постпредства России при ООН, американцы выдворяют последнего нашего офицера, официально прикомандированного к управлению по военным вопросам Департамента миротворческих операций", — отметила дипломат.

При этом, как подчеркнула Захарова, Вашингтон не выдаёт визы другим кандидатам от Минобороны РФ, давно утверждённым на замещение соответствующих должностей. В связи с этим Москва готовит ответный шаг, а также призывает американскую сторону "проявить благоразумие" и не идти на эскалацию.