Захарова: США выдавливают из ООН последнего офицера РФ по военным вопросам
При этом, как отметила дипломат, Вашингтон не выдаёт визы другим кандидатам от Минобороны РФ, давно утверждённым на замещение соответствующих должностей. В связи с этим Москва готовит ответный шаг.
Вашингтон продолжает выдавливать представителей России из структур ООН и выдворяет последнего российского офицера, официально прикомандированного к управлению по военным вопросам Департамента миротворческих операций ООН. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"США в нарушение всех пониманий и своих обязательств в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной продолжают в буквальном смысле выдавливать российских представителей из ооновских структур. Выслав 12 дипломатов из постпредства России при ООН, американцы выдворяют последнего нашего офицера, официально прикомандированного к управлению по военным вопросам Департамента миротворческих операций", — отметила дипломат.
При этом, как подчеркнула Захарова, Вашингтон не выдаёт визы другим кандидатам от Минобороны РФ, давно утверждённым на замещение соответствующих должностей. В связи с этим Москва готовит ответный шаг, а также призывает американскую сторону "проявить благоразумие" и не идти на эскалацию.
Ранее постпред РФ Василий Небензя заявил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Они должны покинуть Соединённые Штаты к 7 марта. Постоянный представитель РФ при всемирной организации подчеркнул, что высылка сотрудников миссии является неуважением Вашингтона к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной. Позже российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал высылку дипломатов при ООН враждебным выпадом против РФ.
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