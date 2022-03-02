Банк России смягчил требования к обязательным резервам кредитных организаций

Так, для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций такой показатель устанавливается на уровне 2,00% по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами, обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам в российской и иностранной валюте. А для банков с базовой лицензией уровень в 2,00% устанавливается по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте РФ, а также обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами, обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам в иностранной валюте.