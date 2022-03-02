Банк России смягчил требования к обязательным резервам кредитных организаций
Отмечается, что новые нормативы будут применяться, начиная с регулирования размена обязательных резервов за февраль 2022 года.
Центробанк РФ решил с 3 марта 2022 года снизить нормативы обязательных резервов. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте регулятора.
Так, для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций такой показатель устанавливается на уровне 2,00% по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами, обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам в российской и иностранной валюте. А для банков с базовой лицензией уровень в 2,00% устанавливается по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте РФ, а также обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами, обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам в иностранной валюте.
ЦБ разъяснил, что россияне по-прежнему смогут оплачивать услуги и товары за рубежом в рублях и валюте
Новые нормативы будут применяться, начиная с регулирования размера обязательных резервов за февраль 2022 года.
Ранее Центробанк сообщил об увеличении числа операций через российский аналог SWIFT. Также в регуляторе заметили, что банки имеют и иные каналы взаимодействия с зарубежными корреспондентами, включая собственные, и часто выбирают именно их.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко