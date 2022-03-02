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2 марта, 18:02

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

О проблемах с функционированием сайта сообщили 61% пользователей, 25% россиян заявили о трудностях с приложением, ещё 14% — с видеотрансляцией.

Российские пользователи "Ютуба" сообщают о неполадках в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 19:00 мск было зафиксировано около 800 жалоб. Так, 61% претензий связаны с работой сайта, 25% пользователей пожаловались на проблемы с приложением, ещё 14% — с видеотрансляцией.

О трудностях с функционированием сервиса сообщили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России.

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А ранее в Роскомнадзоре заявили, что решение о блокировке сервиса YouTube в России не принималось. Однако недавно ведомство потребовало восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ RT и Sputnik на данной платформе.

Фото © Pexels

Ирина Мусина

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