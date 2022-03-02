Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

Российские пользователи "Ютуба" сообщают о неполадках в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 19:00 мск было зафиксировано около 800 жалоб. Так, 61% претензий связаны с работой сайта, 25% пользователей пожаловались на проблемы с приложением, ещё 14% — с видеотрансляцией.

О трудностях с функционированием сервиса сообщили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России.