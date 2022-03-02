Грузия 3 марта подаст заявку на вступление в Евросоюз

Власти Грузии завтра, 3 марта, намерены подать заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщил глава международного комитета парламента республики Николоз Самхарадзе.

Напомним, на сегодняшний день Грузия является ассоциированным членом ЕС, соглашение о чём заключила в 2016 году. Также Брюссель и Тбилиси подписали соглашение об углублённой зоне свободной торговли, а с марта 2017 года стороны договорились о безвизовых поездках граждан Грузии в страны Евросоюза.