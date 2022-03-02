Грузия 3 марта подаст заявку на вступление в Евросоюз
Напомним, что на данный момент между Брюсселем и Тбилиси действует соглашение об углублённой зоне свободной торговли, а также безвизовый режим для граждан страны в государства ЕС.
Власти Грузии завтра, 3 марта, намерены подать заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщил глава международного комитета парламента республики Николоз Самхарадзе.
"Грузия подаст официальную заявку на членство в ЕС завтра", — написал Самхарадзе в Twitter.
Напомним, на сегодняшний день Грузия является ассоциированным членом ЕС, соглашение о чём заключила в 2016 году. Также Брюссель и Тбилиси подписали соглашение об углублённой зоне свободной торговли, а с марта 2017 года стороны договорились о безвизовых поездках граждан Грузии в страны Евросоюза.
А ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. Все эти действия Киева происходят на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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